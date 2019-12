CLASSIFICA - La Lazio non si ferma, il primo posto ora dista solo 3 punti

Non si ferma più la Lazio di Simone Inzaghi: la squadra biancoceleste, con la vittoria di stasera contro il Cagliari, ha centrato l'ottavo successo consecutivo. Punti importanti, che portano proprio la Lazio non solo a consolidare il terzo posto in classifica, ma a stabilizzarsi a tre punti dal primo posto in classifica, occupato al momento da Juventus ed Inter.