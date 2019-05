CLASSIFICA - Media spettatori: Borussia primo, l'Inter è quinta. Il Napoli è solo 44esimo

Quando è ormai terminata la stagione, è tempo di capire quale si stata l'affluenza nei vari impianti d'Europa dei tifosi del pallone. Il Napoli, come spiega Calcio&finanza, non gode di una media spettatori alta, posizionandosi soltanto al 44^ posto tra i club europei: "Tra le altre italiane, sale il Milan, che grazie al +3% (54.666) nei dati allo stadio si posiziona in 11esima posizione a ridosso della top10. Più lontane le altre italiane: 30esima la Juventus, penalizzata dalla capienza ridotta dell’Allianz Stadium rispetto alle dirette avversarie in Italia e in Europa, con dati comunque in leggera crescita (da 38.948 a 39.244), mentre crolla il Napoli (dalla 26esima alla 44esima posizione, con -32% di spettatori a 29.003), con Roma in 31esima piazza (38.622) e Lazio in 35esima (37.191)".