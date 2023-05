CLASSIFICA - Quarto ko per il Napoli: ora serve un filotto per battere il record di Sarri

Quarto ko del Napoli in campionato, che resta a +17 sulle seconde Juventus e Inter.

Vera e propria bagarre per l'ottava posizione. Dopo il successo del Torino sul Verona, Monza e Fiorentina reagiscono nel migliore dei modi, battono Napoli e Udinese e agganciano i granata a quota 49 punti. Quarto ko del Napoli in campionato, che resta a +17 sulle seconde Juventus e Inter. Ora agli uomini di Spalletti serve vincere le ultime 3 partite per toccare quota 92 e battere i 91 punti del Napoli di Sarri. Di seguito la classifica aggiornata.

Napoli 83 (campione d'Italia)

Juventus 66*

Inter 66

Lazio 65

Milan 61

Roma 58*

Atalanta 58

Torino 49

Fiorentina 49

Monza 49

Udinese 46

Bologna 46*

Sassuolo 44

Empoli 38*

Salernitana 38

Lecce 32

Hellas Verona 30

Spezia 30

Cremonese 24*

Sampdoria 17* (retrocessa in Serie B)

* una gara in meno