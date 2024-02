CLASSIFICA - Solo un punto e il nono posto per il Napoli: la zona Champions resta lontana

Con l'1-1 di oggi pomeriggio i campioni d'Italia in carica scivolano a 27 punti dall'Inter capolista.

Il gol al novantesimo di Cyril Ngonge fa tirare un sospiro di sollievo al Napoli, ma il pareggio casalingo contro il Genoa resta un passo falso per la squadra di Walter Mazzarri, che non a caso chiude tra i fischi del Maradona. Con l'1-1 di oggi pomeriggio, infatti, i campioni d'Italia in carica scivolano a 27 punti dall'Inter capolista, ma soprattutto si limitano ad agganciare il Torino a quota 36, perdendo ulteriore terreno rispetto al treno Champions League.

Gilardino a quota 30. Un buon punto, ma con tanta amarezza vista la vittoria sfumata all'ultimo, per i liguri: il Genoa aggancia momentaneamente il Monza, impegnato stasera contro il Milan, a 30 punti in classifica.

La classifica aggiornata

Inter 63 punti (24 partite giocate)

Juventus 53 (24)

Milan 52 (24)

Atalanta 42 (23)

Bologna 42 (24)

Roma 38 (24)

Lazio 37 (23)

Fiorentina 37 (24)

Torino 36 (24)

Napoli 36 (24)

Monza 30 (24)

Genoa 30 (25)

Lecce 24 (25)

Frosinone 23 (24)

Udinese 22 (24)

Empoli 21 (24)

Sassuolo 20 (23)

Hellas Verona 19 (24)

Cagliari 18 (24)

Salernitana 13 (25)