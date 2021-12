Classifiche a confronto: +5 Napoli! Crollo Juve, nessuno ha fatto peggio

Classifiche a confronto dopo 17 giornate di Serie A. Rispetto alla scorsa stagione la Fiorentina è alle prese con tutt'altro campionato: +12 punti, è per distacco la migliore nel confronto con la Serie A 2020/21. Il Napoli di Spalletti ha totalizzato 5 punti in più dello scorso anno. Score positivo anche per l'Inter capolista: +3, mentre il Milan ha un punto in meno. In negativo, spicca il -8 della Juventus di Allegri. Ecco il dato delle 20 squadre di Serie A.

Inter 40 punti (+3 rispetto alla Serie A 2020/21 dopo 17 giornate)

Milan 39 (-1)

Atalanta 37 (+5)

Napoli 36 (+5)

Fiorentina 30 (+12)

Roma 28 (-6)

Juventus 28 (-8)

Empoli 26 (in Serie B)

Lazio 25 (-3)

Bologna 24 (+7)

Hellas Verona 23 (-4)

Sassuolo 23 (-6)

Torino 22 (+10)

Sampdoria 18 (-2)

Udinese 17 (=)

Venezia 16 (in Serie B)

Spezia 12 (-5)

Genoa 10 (-4)

Cagliari 10 (-4)

Salernitana 8 (in Serie B)