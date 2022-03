Classifiche a confronto: il Napoli è la big che è più cresciuta rispetto all'anno scorso

Crollo dell'Inter: a confronto con le prime 28 della scorsa Serie A, i punti in meno sono 9.

Classifiche a confronto dopo 29 giornate di Serie A. Il Milan capolista rispetto alla scorsa stagione ha tre punti in più, quattro in più per il Napoli reduce dalla vittoria di Verona. Crollo dell'Inter: a confronto con le prime 28 della scorsa Serie A, i punti in meno sono 9. Male anche l'Atalanta: -7. Le squadre col confronto migliore sono oggi Fiorentina e Torino, quelle col confronto peggiore le due genovesi. Ecco il dato.

Milan 63 punti (+3 rispetto alla Serie A 2020/21 dopo 29 giornate)

Napoli 60 (+4)

*Inter 59 (-9)

Juventus 56 (-3)

Roma 48 (-3)

*Atalanta 48 (-7)

*Lazio 46 (-4)

*Fiorentina 46 (+17)

Hellas Verona 41 (=)

Sassuolo 40 (=)

*Torino 35 (+11)

*Bologna 33 (-1)

Empoli 32 (in Serie B)

**Udinese 30 (-3)

Spezia 29 (=)

Sampdoria 26 (-10)

Cagliari 25 (+3)

**Venezia 22 (in Serie B)

Genoa 19 (-13)

**Salernitana 16 (in Serie B)

*Una partita in meno: confronto calcolato con le prime 28 giornate della Serie A 2020/21

**Due partite in meno: confronto calcolato con le prime 27 giornate della Serie A 2020/21