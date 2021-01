Classifiche a confronto: nonostante l'ultimo crollo il Napoli è a +10 sull'anno scorso

Classifiche a confronto al termine del girone d'andata. Il Milan che ha vinto il virtuale titolo di squadra campione d'inverno ha 18 punti in più rispetto alla passata stagione, nonostante la sconfitta contro l'Atalanta. Saldo negativo per l'Inter, seconda in classifica, e per la Juventus: -12. Il Napoli ha collezionato 10 punti in più. Di seguito il dato dopo 19 turni.

Milan 43 (+18 rispetto alla Serie A 2019/20 dopo 19 giornate)

Inter 41 (-5)

Roma 37 (+2)

Atalanta 36 (+1)

Juventus 36 (-12)

Napoli 34 (+10)

Lazio 34 (-9)

Hellas Verona 30 (+4)

Sassuolo 30 (+11)

Sampdoria 26 (+7)

Benevento 22 (in Serie B)

Fiorentina 21 (=)

Bologna 20 (-3)

Udinese 18 (-6)

Spezia 18 (in Serie B)

Genoa 18 (+4)

Torino 14 (-13)

Cagliari 14 (-15)

Parma 13 (-15)

Crotone 12 (in Serie B)