Classifiche a confronto: sprofondo Napoli, -11 rispetto a un anno fa

Ieri si è conclusa la dodicesima giornata di Serie A e torna l'approfondimento sulle classifiche a confronto.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri si è conclusa la dodicesima giornata di Serie A e torna l'approfondimento sulle classifiche a confronto. L'Inter capolista continua a essere a più sette rispetto all'anno scorso, quando aveva 24 punti, tallonata dalla Juventus, anche lei a più sette. Più diciassette, considerando poi la penalizzazione di dieci punti che a fine anno gli è stata inflitta. Con le due strisciate ci sono due squadre che non ti aspetti: una è la Fiorentina, quinta a venti punti, l'altra è il Monza, trascinata dai gol del neo azzurro Andrea Colpani. Bene anche il Lecce, che ha sei punti in più della scorsa annata, ma anche il Bologna, che soffre la sconfitta proprio contro i viola.

In coda invece c'è, come è normale, il Napoli di Rudi Garcia. Trentadue punti l'anno scorso, ventuno in questa stagione. Sarebbe comunque in Champions League, attualmente, ma ciò non basta per salvargli il posto. Male anche l'Udinese - che però ha messo a segno cinque punti fra Monza, Udinese e Atalanta - e la Salernitana, fanalino di cosa: un anno fa aveva 16 punti, quest'anno solamente cinque e la sensazione che serva un miracolo per riuscire a rialzarsi.

Inter 31 (+7 rispetto alla Serie A 2022/23 dopo 10 giornate)

*Juventus 29 (+7)

Milan 23 (-3)

Napoli 21 (-11)

Atalanta 20 (-7)

Fiorentina 20 (+7)

Roma 18 (-4)

Bologna 18 (+5)

Monza 17 (+7)

Lazio 17 (-7)

Torino 16 (-1)

Frosinone 15 (in Serie B)

Genoa 14 (in Serie B)

Lecce 14 (+6)

Sassuolo 12 (-3)

Udinese 11 (-11)

Empoli 10 (-1)

Cagliari 9 (in Serie B)

Hellas Verona 8 (+3)

Salernitana 5 (-11)

*=Confronto che non tiene conto della squalifica comminata alla Juventus nella scorsa stagione