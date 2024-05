Claudio Ranieri ha deciso: lascia il Cagliari ed anche il calcio!

Clamoroso: Claudio Ranieri, solo ieri accostato al Napoli, lascia il Cagliari e il calcio, ad annunciarlo lo stesso club sardo.



Clamoroso: Claudio Ranieri, solo ieri accostato al Napoli, lascia il Cagliari e il calcio, ad annunciarlo lo stesso club sardo. Il classe '51 chiude la sua carriera da allenatore iniziata nella stagione '86/'87 al Vigor Lamezia. Da leggenda il titolo vinto da Ranieri al Leicester in Premier League nel 2015/16. Allenò anche il Napoli nel post-Maradona nel '91/'92.

Il Cagliari saluta il suo allenatore con un comunicato ufficiale: "Mister Ranieri si congeda dal Cagliari: nelle sue due esperienze con il Club è riuscito sempre a portare la squadra al raggiungimento dell’obiettivo finale. Già autore in passato di due promozioni (dalla C alla A) e di una salvezza nella massima serie, nell’ultimo anno e mezzo ha compiuto l’ennesimo capolavoro con la vittoria dei playoff e la conquista in questa stagione della permanenza nel massimo campionato".

Si chiude un cerchio: "È così la chiusura di un cerchio. La permanenza in A, esattamente come 31 anni prima, è arrivata il 19 maggio, sempre in Emilia, con una giornata di anticipo. La sensazione è quella di vivere un film, uno di quelli da Oscar, che ti conquistano per la loro sceneggiatura perfetta: uno di quelli che ti fa ridere, ma che sa farti anche emozionare e commuovere. Sono lacrime di gioia e riconoscenza nei confronti di chi ha saputo scrivere tra le più belle pagine della storia del Cagliari: perché quanto fatto resterà indelebile nel cuore di ogni tifoso".