Clima surreale al Maradona, ne approfitta Leao: Milan in vantaggio

Incredibile quello che sta accandendo al Maradona in questa prima parte di Napoli-Milan. La squadra di Spalletti sembra giocare fuori casa, visto lo sciopero degli ultras, a cantare sono infatti solo i tifosi rossoneri. A questi ultimi, in barba alle norme vigenti è stato consentito di fare entrare nello stadio bandieroni e megafoni. E' proprio in questo clima surreale che il Milan passa in vantaggio. Al 17' grandissima giocata di Brahim Diaz, che salta Lobotka e manda nel corridoio il portoghese: controllo e tocco morbido alle spalle di Meret, nulla da fare per quest'ultimo. Decimo gol stagionale per Leao.