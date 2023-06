Club Napoli Lussemburgo alla Festa Nazionale del Granducato: il racconto del presidente

Andrea Castaldo, Presidente del Club Napoli Lussemburgo ci racconta come si è svolta la festa nazionale nel Granducato

Andrea Castaldo, Presidente del Club Napoli Lussemburgo ci racconta come si è svolta la festa nazionale nel Granducato: ”Come da tradizione il 22 Giugno, giorno prima della festa nazionale, il centro della capitale viene invaso da gente curiosa di assistere al cambio della guardia che avviene all’esterno del Palais du Grand-Ducal, per vedere la parata militare ma soprattutto la nota Torch Parade che porta al passaggio sotto il palco dove siede il Granduca Enrico di Lussemburgo, nato Henri Albert Gabriel Félix Marie Guillaume, sua moglie la granduchessa Maria Teresa e l’intera famiglia granducale.

Non potevamo perdere questa occasione ed abbiamo partecipato alla parata mostrando la bandiera del Club Napoli Lussemburgo, seppur a distanza, al Granduca Henri il quale ha risposto salutandoci alzando la mano e sorridendo in maniera evidente, di certo stupito dal momento. Colgo l’occasione anche per fare i complimenti al Granduca perché indossava una cravatta azzurra che guarda un pò è il colore dei Campioni d’Italia.

Il centro città era pieno di angoli con DJ Set e non è sfuggito a Carmine, uno dei nostri soci in giro per la città a festeggiare, un DJ che indossava una maglia del Napoli con lo scudetto del 1987-88. Ormai non è una novità, la napoletanità fa parte di uno stile di vita in ogni parte del mondo, una identità sentita e cucita addosso. Viva il Granduca, Forza Club Napoli Lussemburgo e Forza Napoli Sempre. I Campioni dell’Italia siamo noi!”.