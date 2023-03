Club Napoli Sarri: "Merita un applauso dal Maradona, è sempre stato tifoso!"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Agostino Iaiunese, presidente Club Napoli 'Maurizio Sarri'

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Agostino Iaiunese , presidente Club Napoli 'Maurizio Sarri': "Sì, il Club Napoli 'Maurizio Sarri' esiste ancora e esisterà sempre. Venerdì tornerà a Napoli, ma io mi aspetto un'accoglienza diversa. Per noi un applauso lo merita sempre, bisogna essere coerenti e riconoscere quello che ha fatto qui a Napoli, poi le scelte di carriera sono state quelle che conosciamo tutti. Un club intitolato anche a Spalletti? Maurizio con noi è sempre stato un grande amico e per coerenza resterà intestato a lui. Siamo molto tifosi e siamo malati del Napoli qui in Toscana e il club resta di Maurizio.

Festeggiamenti Scudetto? Se succede, a Figline Valdarno butteremo giù la piazza (ride ndr)... Se ci sarà anche Sarri alla festa? Lui non potrà mai dirlo, ma lui è ancora molto legato al Napoli e tifa ancora per gli azzurri, anche per no... Noi faremo poi una statua a De Laurentiis, un presidente come nostro viene invidiato da tutti. Soprattutto dopo quello che ha fatto quest'anno e nelle ultime stagioni".