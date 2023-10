Col Real confermati gli ultimi progressi: le nuove certezze e le novità verso la Fiorentina

Quella con il Real Madrid non è la classifica sconfitta da archiviare al più presto per poter ripartire

Quella con il Real Madrid non è la classifica sconfitta da archiviare al più presto per poter ripartire. Il Napoli ha messo sotto i blancos per quasi tutto il secondo tempo, confermando i progressi dell'ultimo periodo anche al cospetto di una delle squadre più forti d'Europa - abituata a fare la differenza in Champions con le giocate individuali dei suoi campioni - e nonostante il risultato può uscirne con maggiore consapevolezza nei propri mezzi e la certezza di aver intrapreso la strada giusta dopo le difficoltà di inizio campionato. Gli applausi del Maradona al fischio finale vanno in questa direzione. Quest'oggi si riapriranno le porte del centro di Castel Volturno e Rudi Garcia ed il suo staff con ogni probabilità insisteranno su quest'aspetto nell'avvicinamento alla gara già molto delicata di domenica contro la Fiorentina.

Conferme importanti

Sicuramente menzione speciale per i centrali difensivi. Schierati solo dopo gli infortuni di Rrhamani e Juan Jesus, contro il Real Madrid sia Ostigard che Natan hanno confermato le ultime prestazioni positive. Ostigard s'è imposto anche col secondo gol di fila, un dettaglio non da poco anche se ha qualche responsabilità sul secondo gol, ma Natan è stato persino più pulito ed efficace e si proporrà come titolare anche quando rientrerà Juan Jesus.

Due novità per la Fiorentina?

Cinque giorni di recupero per gli uomini di Rudi Garcia che per questo potrebbe limitare il turnover ai ballottaggi nei ruoli dove ci sono più co-titolari. Dovrebbe rientrare nell'undici titolare Mario Rui, fuori nelle ultime due gare e per questo il suo procuratore ha anche attaccato pubblicamente Garcia, mentre l'altra novità potrebbe essere Lindstrom, rimasto a guardare con il Real Madrid anche se Politano è protagonista finora di un buon inizio di stagione.