Col Rijeka è vietato sbagliare: Gattuso all'assalto dell'Europa League con tanti cambi

Il Napoli non può sbagliare. Sul campo del Rijeka, la compagina di quarta fascia del girone, la squadra di Gattuso è chiamata alla vittoria per indirizzare il raggruppamento d'Europa League, sfruttando anche il primo incrocio nell'altra sfida tra Real Sociedad e AZ, quest'ultima a sorpresa ancora a punteggio pieno. Appuntamento che Gattuso non intende sottovalutare, non solo perché col Rijeka ci ha già giocato e perso, tra l'altro all'esordio in Europa da allenatore con il Milan. "Loro giocano 5-3-2, 3 anni fa qui ci ho perso ma la squadra era diversa, ora sanno difendere bene ed avremo poco spazio. Sappiamo cosa ci aspetta e che in Europa non ci sono partite facili. Anche con la Real Sociedad hanno avuto le loro occasioni, c'è bisogno del vero Napoli", le parole in conferenza stampa, citando la sfida in Croazia degli spagnoli, vinta effettivamente solo al 93' e le difficoltà tattiche che possono subentrare contro le difese schierate, come già accaduto con l'AZ ma anche col Sassuolo ("si sono difesi col baricentro sui 30 metri e non sui 60 come al solito").

Accorgimenti che un po' tutti adottano dopo aver ammirato Osimhen demolire a campo aperto l'Atalanta, ma il nigeriano sarà l'unico assente - per squalifica - della gara di quest'oggi. Gattuso dovrebbe operare sette cambi, come accaduto con la Real Sociedad, a partire da Petagna centravanti. Alle sue spalle il terzetto di trequartisti dovrebbe essere composto da Politano a destra, Mertens al centro (favorito su Zielinski che giocherà uno spezzone, come l'altro rientrante, Lorenzo Insigne) ed Elmas a sinistra, recuperato e protagonista ieri in conferenza stampa. A centrocampo la coppia Demme-Lobotka (con Fabian pronto a subentrare) mentre in difesa Maksimovic con Koulibaly, l'unico al momento a non essere nelle rotazioni, con Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra ed il settimo avvicendamento rappresentato da Meret tra i pali.