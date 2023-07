Colpaccio contro la Spagna: l'Italia U19 vince 3-2 e stacca il pass per la finale dell'Europeo

Serviva una grande partita e grande partita è stata. L'Italia Under 19 ha conquistato la finale dell'Europeo di categoria

Serviva una grande partita e grande partita è stata. L'Italia Under 19 ha conquistato la finale dell'Europeo di categoria in corso a Malta battendo la grande favorita del torneo: gli azzurrini hanno meritatamente eliminato la grande favorita, quella Spagna che come suo solito ha provato a controllare la partita, ha trovato anche due volte il pari con un bellissimo tiro a giro di Barberà e una deviazione di Gasiorowski, ma poi s'è dovuta inchinare all'Italia. A decidere il match al National Stadium di Ta' Qali, a Malta, i gol di Vignato, Pisilli e soprattutto quello di Lipani che, a cinque minuti dal termine, ha fissato il punteggio sul definitivo 2-3