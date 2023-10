Com'è andato il Napoli con e senza Osimhen? Solo Spalletti ha invertito il trend

C'è un Napoli con Victor Osimhen e c'è un Napoli senza Victor Osimhen.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è un Napoli con Victor Osimhen e c'è un Napoli senza Victor Osimhen. Ma è davvero così? Gli azzurri di Rudi Garcia dovranno fare a meno del bomber di nigeriano contro il Verona. E, se la percezione dal punto di vista tattico e dello spettacolo è abbastanza chiara, i numeri potrebbero anche restituire una risposta diversa dall'intuito. Non sarà, per la cronaca, una prima volta: Osimhen ha disputato finora 91 partite, sulle 122 gare di campionato giocate dal Napoli dal suo arrivo. Solo una volta, a gennaio 2021 contro il Parma, è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti per scelta tecnica.

Mai assente in questo campionato. Sarà, viceversa, una prima volta in questa Serie A: finora Osimhen ha giocato, da titolare o in un'occasione da subentrato, tutte le gare del Napoli di Garcia. Il confronto, di conseguenza, deve inevitabilmente riguardare le stagioni precedenti. Per semplificare - e perché trattasi di due competizioni molto diverse - abbiamo preso in considerazione soltanto le gare di campionato che hanno visto protagonisti gli azzurri.

Spalletti ha invertito il trend. I numeri restituiscono una fotografia abbastanza nitida: nei suoi primi due anni in azzurro, il Napoli ha vinto circa il 10 per cento di gare in più con Osimhen in campo, rispetto a quanto non abbia fatto senza il nigeriano a guidare l'attacco. L'unico allenatore a invertire questo andamento è stato Luciano Spalletti, che per la verità ha avuto Osimhen a disposizione con molta più continuità dei suoi predecessori, ma ha saputo imporsi senza di lui, anche meglio: nell'anno dello scudetto, il Napoli ha vinto quasi tutte le partite disputate in assenza del nigeriano, migliorando addirittura il proprio tasso di successi. I gol di Simeone e Raspadori, del resto, sono stati spesso citati come uno dei fattori che hanno riportato il tricolore a Napoli: sfruttare al meglio anche le alternative è proprio una delle missioni di Garcia.

Serie A 2022/23

Senza Osimhen: 6 partite. 5 vittorie, 1 sconfitta. 83.33% di vittorie.

Con Osimhen: 32 partite. 23 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte. 71.88% di vittorie.

Serie A 2021/22

Senza Osimhen: 11 partite. 6 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte. 54.55% di vittorie.

Con Osimhen: 27 partite. 18 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte. 66.67% di vittorie

Serie A 2020/21

Senza Osimhen: 13 partite. 7 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte. 53.85% di vittorie.

Con Osimhen: 24 partite. 16 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte. 66.67% di vittorie.

Una partita in panchina: il Napoli ha vinto.