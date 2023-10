Come l'anno scorso: Osimhen perde un mese e sei partite. Con Spalletti il Napoli le ha vinte tutte

L'infortunio di Victor Osimhen potrebbe costringere il Napoli a privarsene fra i 30 e i 40 giorni.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'infortunio di Victor Osimhen potrebbe costringere il Napoli a privarsene fra i 30 e i 40 giorni. È questa la diagnosi abituale per una lesione di secondo grado al bicipite femorale. Così nella migliore delle ipotesi, in caso di recupero lampo, il nigeriano potrebbe rientrare contro l'Empoli, al Diego Armando Maradona, appena prima del nuovo stop per le nazionali di novembre. Altrimenti, come è più probabile, sarà pronto contro l'Atalanta, sfida del 25 dicembre al Gewiss Stadium.

Anche nella scorsa stagione Osimhen era stato fermato da un problema al bicipite femorale, paradossalmente nella pausa nazionali precedente, quella di settembre. Anche lì era stato fermo 32 giorni - quindi rientrerebbe esattamente a metà novembre - saltando sei partite: le due vittorie contro Rangers e Ajax in Champions League, oltre a quattro di campionato dove erano arrivati dodici punti, battendo Spezia, Milan, Cremonese e Torino. Percorso netto di vittorie.