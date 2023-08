Compostela-Celta, Gabri Veiga non è tra i titolari: si avvicina la cessione?

Alle 20 è in programma l'amichevole tra Compostela e Celta Vigo.

Alle 20 è in programma l'amichevole tra Compostela e Celta Vigo. Nelle fila della squadra allenata da Rafa Benitez non è tra i titolari Gabri Veiga, il centrocampista obiettivo del Napoli. L'assenza del classe 2002 potrebbe essere un indizio su una prossima chiusura della trattativa tra il club spagnolo e il Napoli. C'è da ricordare, però, che Veiga ha iniziato in ritardo la prepazione (il 25 luglio) avendo partecipato agli Europei Under 21 con la Spagna e non ha giocato neanche gli ultimi test amichevoli del Celta.