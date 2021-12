Conference League, Conte annuncia il ricorso del Tottenham: "Inaccettabile, siamo delusi"

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Il Tottenham farà appello contro il 3-0 a tavolino deciso dall'Uefa per la partita non disputata contro il Rennes in Conference League, per i casi covid tra gli Spurs. Lo ha annunciato il tecnico della squadra londinese Antonio Conte. "Non è definitiva, ci sarà un altro passo per confermare o meno questa incredibile decisione", ha detto l'ex allenatore dell'Inter e della Nazionale alla vigilia dei quarti di finale di Coppa di Lega degli Spurs contro il West Ham. "Siamo molto, molto fiduciosi per il prossimo passo e ripeto che meritiamo di giocarci la nostra qualificazione sul campo, non in tribunale. Non posso accettarlo. Siamo molto, molto delusi dalla UEFA dopo questa decisione", ha aggiunto Conte. La partita, in programma lo scorso 9 dicembre, era stata rinviata dal club londinese il giorno prima, mentre la squadra bretone era già a Londra, a causa di 8 giocatori e 5 membri dello staff degli Spurs risultati positivi al Covid. Il giorno successivo, l'Uefa ha confermato il rinvio, prima di annunciare l'annullamento definitivo della partita per mancanza di una data adatta ad entrambe le squadre. (ANSA).