Conferenza stampa Eintracht, non parlerà l'allenatore ma il suo vice: il motivo

Oggi alle 18:45 sono previste le due conferenze stampa della vigilia di Napoli-Eintracht Francoforte per quanto riguarda il sodalizio tedesco. Ebbene davanti media non si presenterà l'allenatore Dino Toppmoller, bensì il suo vice Jan Fiesser insieme al difensore Arthur Theate.

A comunicarlo è l'Eintracht stesso con la seguente nota: "L’Eintracht comunica che la conferenza sarà tenuta dal vice allenatore Jan Fießer e da Arthur Theate. Il tecnico, Dino Toppmöller, non parlerà per motivi di salute".