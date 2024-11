Ufficiale CONI, Malagò annuncia: "La Giunta Nazionale ha approvato lo statuto della Federcalcio"

"La Giunta Nazionale del CONI ha approvato lo statuto della Federcalcio". Lo ha detto il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, dopo che l’assemblea federale dello scorso 4 novembre aveva votato la modifica dello statuto della FIGC. L'annuncio è stato dato anche dallo stesso CONI tramite un comunicato.

Di recente sul tema dello statuto è intervenuto un diretto interessato come Gabriele Gravina, presidente della Federazione: "Adesso la Serie A ha un’autonomia ben maggiore rispetto a quella del cosiddetto “modello Premier League”. Non a caso in Inghilterra la Federazione ha il diritto di veto anche sull’elezione degli organi direttivi della Lega. L'autonomia delle Leghe nell’organizzare i campionati diventa piena e non più demandata dalla FIGC. Ogni Lega potrà inserire playoff e playout senza dover dare conto alle altre Leghe e alla Federazione.

Certo, deve raggiungere un’intesa con la Lega o le Leghe su cui la decisione impatta, e poi il Consiglio federale delibera con la maggioranza dei tre-quarti, sentito il parere delle componenti tecniche perché nessuno può cambiare i campionati da solo. Per fare un esempio: se la serie A passasse a 18 squadre, dovrebbe farne salire tre dalla B e retrocederne cinque. Ma la B si troverebbe con 22 squadre. E dovrebbe a sua volta scaricarle sulla C. Un’intesa è necessaria".