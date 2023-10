Conte, il Napoli e quella bugia smentita dalla sua ultima scelta

Non ci sono dubbi per non credere a quanto detto da Conte e probabilmente il tecnico ex Inter resterà fermo ancora fino a giugno

"Non prendo squadre in corsa" ha detto Antonio Conte a Belve commentando l'ipotesi di un nuovo incarico in questi giorni. Lo aveva ribadito anche al Festival dello Sport. Un annuncio che fa il paio con quello social di voler restare a godersi ancora un po' la famiglia e la figlia. Non ci sono dubbi per non credere a quanto detto da Conte e probabilmente il tecnico ex Inter resterà fermo ancora fino a giugno ripartendo solo la prossima estate.

Ma non possiamo non ricordare dell'ultima scelta fatta: Conte ha preso il Tottenham in corsa, era il 2 novembre. Un conto è ciò che uno pensa di voler fare e un conto è la realtà: Conte vorrà certamente partire da zero, ma se dovesse arrivare una chiamata ora, la prenderebbe comunque in considerazione. Stipendio, progetto, ambizioni: queste le sue priorità. Anche a novembre...