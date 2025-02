Video Conte non dice mai di no: foto e autografi con tutti i tifosi. Anche Di Lorenzo lo segue

Antonio Conte non dice mai di no, non si tira mai indietro quando c'è da accontentare i tifosi. Oggi all'esterno del centro sportivo a Castel Volturno l'allenatore azzurro ha scattato foto e firmato autografi con tutti i presenti.

Seguito poi a ruota anche dal capitano Giovanni Di Lorenzo. Di seguito i video del nostro inviato.