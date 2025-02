Conte presenta Lazio-Napoli in conferenza: svelato l’orario, live su TN

In vista della gara contro la Lazio, in programma sabato alle ore 18:00 allo stadio Olimpico, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà oggi nella sala conferenze del centro tecnico di Castel Volturno per rispondere alle domande della stampa a partire dalle ore 13:00. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.