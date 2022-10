Contini salva la Samp, migliore in campo e voto 7 per Tmw: “Para 3 rigori e segna il suo”

La Sampdoria passa il turno di Coppa Italia e vola agli ottavi di finale ma non senza fatica.

La Sampdoria passa il turno di Coppa Italia e vola agli ottavi di finale ma non senza fatica. Sono serviti ben undici rigori per avere la meglio dell’Ascoli che esce da Marassi a testa altissima. Al termine della gara, la redazione di Tuttomercatoweb.com ha stilato le pagelle delle due squadre. Voto 7 per Nikita Contini, migliore in campo tra i blucerchiati: “Incolpevole sui gol dell’Ascoli. Svolge il suo compito con tranquillità andando a chiudere lo specchio della porta all’attacco bianconero. Para tre rigori e segna il suo”.