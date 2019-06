Copa America, Brasile in semifinale ai rigori col Paraguay: 70' in campo per Allan

Che fatica per il Brasile, sicuramente di più di quanto ci si aspettasse all'Arena do Gremio. Ma la Seleçao alla fine riesce a spuntarla su un Paraguay combattivo, focalizzato quasi esclusivamente sulla difesa. E così Coutinho e compagni volano in semifinale, alimentano il sogno dei tifosi: sollevare la Copa America in casa propria. Malgrado un secondo tempo in superiorità numerica per l'ingenua espulsione del centrale paraguaiano Valbuena, i verdeoro hanno sbattuto per più di quaranta minuti contro il muro difensivo degli avversari, senza mai riuscire a scalfirlo più di tanto, figuriamoci raderlo al suolo. Spreconi gli avanti, ma alla fine sono i rigori a deciderle. Decisivi in negativo per il Paraguay gli errori dell'ex Milan Gustavo Gomez e Gonzalez. A portare il Brasile in semifinale è Gabriel Jesus. 70' in campo per Allan, sostituito poi per il più offensivo Willian, che non ha brillato anche per il tipo di gara con l'avversario tutto rintanato.