Coppa d'Africa, il Camerun di Anguissa a rischio eliminazione: ko 3-1 dal Senegal

Il Camerun di Zambo Anguissa rischia clamorosamente di essere eliminato ai gironi di Coppa d'Africa. Dopo il pareggio alla prima giornata contro la Guinea, oggi è arrivata la sconfitta per 3-1 contro il Senegal. In attesa del risultato di stasera del match tra Guinea e Gambia, sarà decisivo il match contro all'ultima giornata proprio contro il Gambia, che decreterà la sorte di Anguissa e compagni.

Il Senegal è la seconda squadra a staccare il pass per gli ottavi di finale di Coppa d'Africa, dopo Capo Verde. I Lions de la Téranga superano il Camerun in uno dei big match della fase a gironi, inguaiando i Leoni indomabili. Da segnalare i 90' giocati da Zambo Anguissa, non di grossa fattura. Va peggio ad André Onana, non irreprensibile in occasione dell'ultimo gol senegalese, firmato Sadio Mané.

GRUPPO C, classifica.

Senegal 6

Camerun 1

Guinea 1

Gambia 0