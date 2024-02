Coppa d'Africa, Nigeria in semifinale: il solito Lookman decide i quarti con l'Angola

La Nigeria è semifinalista della Coppa d'Africa. La squadra di Osimhen ha battuto 1-0 l'Angola grazie al gol del solito Lookman

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Nigeria è una semifinalista della Coppa d'Africa. La squadra di Osimhen ha battuto 1-0 l'Angola grazie al gol del solito Lookman, vero e proprio protagonista del torneo già a quota 3 gol.

Per Osimhen, fermo al gol all'esordio, rete annullata nel secondo tempo per fuorigioco. La Nigeria attende ora l'altra semifinalista. Il gol dell'atalantino è arrivato al 41esimo del primo tempo con un bel mancino in area su assist di Simon.