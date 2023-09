Coppa d’Africa, non solo la Nigeria di Osimhen e il Camerun di Anguissa: le 24 partecipanti

Le 24 squadre che si sfideranno nella competizione che si disputerà in Costa d'Avorio dal 13 gennaio all'11 febbraio sono finalmente note

Si sono concluse ufficialmente ieri sera le qualificazioni alla Coppa d'Africa 2024, anche se resta da recuperare la sfida tra Marocco e Liberia, rinviata per il terremoto che ha devastato lo Stato nordafricano. Le 24 squadre che si sfideranno nella competizione che si disputerà in Costa d'Avorio dal 13 gennaio all'11 febbraio sono finalmente note: tutte le big saranno presenti e il Senegal dovrà impegnarsi per difendere il titolo dagli assalti soprattutto di Algeria, Egitto, Nigeria e Marocco.

Ecco le 24 squadre qualificate

Costa d'Avorio

Marocco

Algeria

Senegal

Sud Africa

Burkina Faso

Tunisia

Egitto

Zambia

Guinea Equatoriale

Nigeria

Capo Verde

Guinea-Bissau

Mali

Guinea

Ghana

Angola

Tanzania

Mozambico

Mauritania

Repubblica Democratica del Congo

Gambia

Camerun

Namibia