Video Coppa di Scozia, invasione di campo e guerriglia nel derby di Glasgow: ecco cosa è accaduto

Tensione altissima al termine dell’Old Firm di Glasgow tra Rangers e Celtic in Coppa di Scozia. Allo Ibrox Stadium la partita si è conclusa sullo 0-0 nei tempi regolamentari, ma ai calci di rigore è stato il Celtic a conquistare la vittoria e la qualificazione. Al triplice fischio, però, la festa dei tifosi ospiti che hanno invaso il campo per celebrare il successo ha acceso la miccia della tensione.

Pochi istanti dopo anche i sostenitori dei Rangers hanno fatto irruzione sul terreno di gioco, molti dei quali a volto coperto, dando vita a scontri e momenti di guerriglia. La polizia è intervenuta per tentare di ristabilire l’ordine in una situazione diventata rapidamente caotica, mentre dagli spalti sono stati lanciati fumogeni e altri oggetti verso il campo. Un epilogo molto negativo per una delle rivalità più accese del calcio europeo. Di seguito le immagini diventate virali sui social.