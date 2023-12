Coppa Italia, disastro Napoli! 65 anni dopo un ko interno con 4 gol di scarto

Era 65 anni che il Napoli non perdeva con quattro gol di scarto in Coppa Italia.

TuttoNapoli.net

Era 65 anni che il Napoli non perdeva con quattro gol di scarto in Coppa Italia. Per trovare, infatti, qualcosa di simile al clamoroso ko di questa sera al 'Maradona' contro il Frosinone, bisogna tornare indietro al 6 luglio 1958 quando ad imporsi sul campo dell'impianto di Fuori Grotta fu la Lazio di Fulvio Bernardini poi vincitrice del Trofeo. Ad andare in rete in quell'occasione furono Burini, con una doppietta, Pozzan e Bizzarri. A riportarlo é Opta.