Coppa Italia, il Napoli ad agosto contro Juve Stabia o Torres (poi Parma) ed un tabellone durissimo con l'Inter

Il decimo posto in campionato complicherà anche la prossima Coppa Italia. Il Napoli scenderà in campo anche ad agosto (dal 10 al 14, date da annunciare) per i 32esimi di finale. La squadra partenopea è stata posizionata nella parte destra del tabellone, in basso, ed attende la vincente di Juve Stabia-Torres in gara unica al Maradona. In caso di passaggio del turno giocherebbe i 16esimi tra ottobre e novembre contro la vincente di Parma-Reggiana.

In caso di approdo agli ottavi ad attenderla ci sarebbe l'Inter - in gara unica a Milano. Da quel lato del tabellone anche la Lazio (in caso di quarti) e Milan o Roma (le favorite per una semifinale). Dall'altro lato del tabellone invece Juventus, Fiorentina, Bologna e Atalanta. Un cammino decisamente in salita e che porterà il Napoli ad anticipare leggermente la preparazione per evitare brutte figure già prima dell'inizio del campionato. Di seguito il tabellone completo.