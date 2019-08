Coppa Italia, il Perugia sorprende il Brescia: al quarto turno si giocherà l'accesso alla sfida al Napoli

Il Perugia di Massimo Oddo a sorpresa passa il turno in Coppa Italia, eliminando al terzo turno il più quotato Brescia ed ora attende la vincente di Sassuolo-Spezia per giocarsi l'ottavo di finale contro il Napoli (qui il tabellone). Le Rondinelle passano in vantaggio grazie alla rete di Donnarumma al 43’ del primo tempo, ma in pieno recupero il Perugia si guadagna i tempi supplementari grazie al gol di Melchiorri. Ai supplementari è Buonaiuto a trovare il gol del 2-1 che regala la vittoria agli umbri. Nel prossimo turno il Perugia se la vedrà con la vincente di Sassuolo-Spezia.