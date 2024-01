Coppa Italia, Napoli e Inter out agli ottavi porta a un calo degli ascolti ai quarti

l primo posto resta per ora Milan-Atalanta, che ha conquistato 4,4 milioni di spettatori circa e lo share più alto finora, del 21,4 per cento

Con i quarti di finale calano gli ascolti della Coppa Italia. Il dato, evidenziato da Calcio&Finanza, emerge al termine della fase conclusa ieri dal rotondo 4-0 della Juventus sul Frosinone. Il match dell'Allianz Stadium ha fatto registrare poco più di 3,1 milioni di spettatori, classificandosi al quinto posto tra le sfide più viste del torneo quest’anno.

Al primo posto resta per ora Milan-Atalanta, che ha conquistato 4,4 milioni di spettatori circa e lo share più alto finora, del 21,4 per cento; seguono Juventus-Salernitana con poco meno di 4,3 milioni di telespettatori e Inter-Bologna, vista da circa 3,9 milioni di utenti.

Se gli ottavi di finale hanno fatto registrare un leggero aumento rispetto al dato della scorsa stagione, i quarti hanno visto invece un calo del 7,4 per cento di telespettatori, con una media scesa da 3,63 milioni a 3,36. In calo anche lo share, dal 17,75 per cento al 17,22. Complessivamente, tra ottavi e quarti di finale, gli spettatori medi per partita sono calati del 2,1%, mentre lo share è diminuito dell’1,3%. In parte il calo dell'audience TV si può spiegare con il passaggio di molti utenti allo streaming. Inevitabile che alcune eliminazioni pesanti - su tutte Inter e Napoli, mentre in semifinale mancherà anche il Milan - possano aver influito sul rendimento TV della competizione.