Coppa Italia, niente ritiro a Castel Volturno: soluzione inedita per il Napoli

Tutto pronto per la sfida tra Napoli e Inter, match di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Come riferisce la redazione de 'Il Mattino' il ritiro del Napoli non sarà fatto a Castel Volturno, ma al lussuoso hotel Britannique Hilton di corso Vittorio Emanuele. Allertate le forze dell'ordine per timore di eventuali manifestazioni all'esterno dello Stadio prima della gara con l'Inter (che sarà in ritiro sul lungomare).