Corona, domani la terza ospitata in Rai in un mese: svelato il cachet, CdA in subbuglio

Fa discutere nell'ambiente del calcio, del giornalismo e delle attività giudiziarie il coinvolgimento di Fabrizio Corona come una sorta di deus ex machina della questione scommesse che sta coinvolgendo numerose realtà della Serie A, iniziata con Nicolò Fagioli della Juventus al cui nome hanno poi seguito quelli di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, ex Milan e Roma oggi a Newcastle e Aston Villa.

L'edizione odierna di Repubblica si concentra su quella che dovrebbe essere l'ospitata di domani sera dell'ex paparazzo, che sarà presente negli studi di "Avanti Popolo" su Rai 3, con Nunzia De Girolamo. Il quotidiano sottolinea come si tratti della terza ospitata in meno di un mese: e se per "Domenica In" e "Belve" aveva ricevuto 12mila euro, questa volta dovrebbe essere leggermente inferiore il cachet (tra gli 8mila e i 10mila euro).

Questo però non sembra bastare negli uffici della tv pubblica in quel di viale Mazzini. Per precuazione hanno già ingaggiato uno stuolo di avvocati, inaugurando pure un filo diretto con la FIGC. Dal Consiglio di Amministrazione Rai, però, invitano a ulteriori chiarimenti, ritenendo che questi comportamenti preventivi necessitano di essere giustificati alla luce di un nuovo invito riccamente retribuito per Corona.