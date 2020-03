Coronavirus, attenzione sul San Paolo: lavori di igienizzazione in tutto l'impianto

L'allarme Coronavirus tiene alta l'attenzione in tutta Italia, con diverse misure preventive adottate in tutto il paese per cercare di arginare l'epidemia. Anche lo stadio San Paolo è stato reso oggetto di lavori di igienizzazione, nonostante non siano previsti eventi sportivi per le prossime settimane: come raccontato dal Mattino nella sua versione online, operatori specializzati della società "Napoli Servizi" hanno provveduto ad igienizzare l'impianto di Fuorigrotta, sia gli spalti che le zone interne oltre gli uffici, gli spogliatoi e i corridoi, secondo quanto comunicato, proseguendo l'attività di igienizzazione di alcune strutture pubbliche Comunali.