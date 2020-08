Coronavirus, caos negli aeroporti: nessun controllo al rientro a Napoli, Milano e Bergamo

In Campania, dopo l’ultima ordinanza emessa dal governatore della Regione De Luca, i cittadini rientranti dall’estero dovrebbero essere sottoposti a quarantena e controlli con tamponi o test seriologici test anti-Covid. Ma come riporta Corriere.it, nessun controllo viene effettuato nell'aeroporto di Napoli, così come in quelli di altre regioni. In particolare nessun controllo viene fatto neanche negli aeroporti di Milano e Bergamo, mentre a Roma e Venezia sono stati effettuati. Dopo che già migliaia di passeggeri hanno lasciato questo fine settimana gli aeroporti e i porti italiani senza essere stati prima sottoposti al tampone, regna sempre più il caos. Ad aumentare la criticità in Italia, i numeri dei contagi tornati preoccupantemente a salire nelle ultime ore.