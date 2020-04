Coronavirus, De Luca accelera sulla fase 2 in Campania: via allo screening con 3mila tamponi al giorno

La Campania lavora per la Fase 2. Lo fa il governatore Vincenzo De Luca annunciando lo screening di massa per controllare i contagi. Ma come funzionerà? Nel dettaglio, lo spiega l'edizione odierna de Il Mattino: "L'obiettivo è quello di giungere, procurandosi le forniture necessarie, soprattutto in materia di reagenti, a lavorare circa 3000 tamponi al giorno. Questa attività è destinata soprattutto a persone sintomatiche. Uno screening mirato su alcune fasce particolari, quelle più esposte al contagio per tutta una serie di motivi come i familiari di pazienti in isolamento domiciliare, il personale sanitario e delle forze di polizia, i soggetti che riprendono l'attività economica".