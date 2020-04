Coronavirus, De Luca chiuderà le spiagge libere in Campania: sì alla balneazione a una condizione

La prossima estate (forse) si potrà andare a mare, ma solo dove si potranno garantire le giuste distanze, evitando gli assembramenti. Per questo motivo sarà addio alle spiagge libere. Impossibile concedere alle persone la facoltà di scegliere dove stare col proprio ombrellone col rischio di ritrovarsi, come ogni estate, ammassati uno accanto all'altro, aumentando il rischio dei contagi. L'edizione odierna de Il Mattino fa sapere che la Regione è al lavoro. Può arrivare l'ok alla balneazione ma non alle spiagge libere, dunque 'abolite' per una questione di sicurezza. Off limits Marechiaro e Rotonda Diaz, si teme anche per l'assalto ai lidi di Bacoli e Varcaturo.