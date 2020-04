Coronavirus, è già polemica per il cibo d'asporto in Campania: malumori per orari e protocollo

Lunedì prossimo al via il cibo d'asporto anche in Campania. Ma c'è chi contiene a fatica il malumore. Motivo? Orari e protocollo da rispettare con misure ritenute troppo restrittive. L'edizione odierna de Il Mattino svela che per la preparazione di cibi caldi da consegnare a domicilio, bar e pasticcerie potranno lavorare dalle 7 alle 14, mentre per pub, gastronomie, ristoranti e pizzerie, la fascia oraria consentita è dalle 16 alle 22. Tutte le attività interessate dalla riapertura saranno tenute a rispettare un protocollo di sicurezza sanitario che prevede, tra le altre cose, la sanificazione quotidiana e certificata dei locali, la misurazione della temperatura corporea dei lavoratori, l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale.