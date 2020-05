Coronavirus, già troppa gente in giro: il Viminale studia una nuova stretta

C'è chi beve drink, chi sorseggia caffè senza mascherina chiacchierando con amici. Insomma, comportamenti esemplari, ma non ovunque. In alcuni punti della città di Napoli e non solo c'è chi non rispetta le regole. Da qui, secondo Il Mattino, la decisione del Viminale di puntare l'attenzione sugli esercizi commerciali, sulle attività dove l'assembramento può essere più facile. E di effettuare una possibile stretta durante il weekend, quando la voglia di fuga diventa più frequente. Con un occhio maggiore, aiutato dai droni, sulle aree giochi, dove già ieri, dimenticato il rigore dei giorni precedenti, intere famigliole si confondevano tra loro giocando a bordo laghetto.