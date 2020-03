Coronavirus, il bollettino delle 18: picco di contagi (+2795) e guariti (+527), oggi 175 morti

Picco di contagiati quest'oggi per l'Italia che vede aggravarsi l'emergenza Coronavirus, secondo quanto riferito dalla Protezione Civile nel solito bollettino delle 18. I soggetti positivi al virus Sars-CoV-2 diventano 17.750 (+2795 rispetto a ieri, mai così tanti in un giorno) mentre scendono leggermente i decessi rispetto a ieri (+175) ed aumentano i guariti che salgono a 1966 (+527 in un giorno, mai così tanti).

Ecco il numero dei contagiati (totali) nelle singole regioni:

Lombardia 11685 (+1865)

Emilia Romagna 2644 (+381)

Veneto 1937 (+342)

Piemonte 873 (+33)

Marche 899 (+174)

Liguria 463 (+118)

Campania 272 (+52)

Toscana 630 (+160)

Sicilia 156 (+26)

Lazio 357 (+80)

Friuli-Venezia Giulia 301 (+44)

Abruzzo 112 (+23)

Puglia 166 (+37)

Umbria 107 (+31)

Bolzano 173 (+48)

Calabria 60 (+22)

Sardegna 47 (+4)

Valle d’Aosta 42 (+14)

Trento 206 (+43)

Molise 17 (-)

Basilicata 10 (-)