Coronavirus, in Brasile sospeso campionato paulista: la federazione si oppone

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 15 MAR - Il dilagare della pandemia in Brasile ha indotto Joao Doria, governatore dello Stato di San Paolo, una delle regioni più colpite dai contagi, a interrompere lo svolgimento del campionato paulista da oggi almeno fino al termine del mese, con possibilità di prolungare la sospensione. Ma la federazione calcistica locale, appoggiata dai club,non ci sta e, anche se non può ribellarsi a una decisione governativa, cerca soluzioni alternative. Così è stata programmata una riunione, a cui prenderanno parte il presidente Reinaldo Carneiro Bastos e i suoi vice fra i quali c'è Mauro Silva, campione del mondo 1994, per decidere come aggirare il divieto, anche perché non giocando le società, che sostengono di star rispettando alla lettera i protocolli sanitari, perderebbero i soldi dei diritti televisivi. E quindi, hanno fatto presente, sarebbero costrette a licenziare molti dei loro dipendenti. La soluzione di cui si discuterà è quella di far svolgere il campionato giocando in stadi di altre regioni, ed è già stata scartata quella di Rio per l'acerrima rivalità fra paulisti e carioca. Probabilmente si andrà, Covid permettendo, a Minas Gerais, mentre il Paranà è stato scartato per la situazione al collasso delle strutture sanitarie di questo stato e per via dell'aumento dei contagi, e quindi dei rischi. (ANSA).