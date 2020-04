Coronavirus, in Campania la "fase 2" può partire tra una settimana: prima lidi, cantieri e cibo d'asporto

In Campania la fase 2 potrebbe partire prima del 4 maggio, ovvero già tra 7-10 giorni o anche prima se la situazione dovesse migliorare e i numeri diventare sempre più incoraggianti. Lo si legge sull'edizione odierna de Il Mattino. Si ripartirebbe dal settore della balneazione e dai cantieri ma si pensa anche al delivery, al food da asporto di cibo cotto per aprire in maniera graduale e sensata a un settore strategico dell'economia campana e del capoluogo: Napoli. L'importante, secondo Vincenzo De Luca, è che il numero dei contagi continui a scendere fino a stabilizzarsi.