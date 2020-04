Coronavirus, la svolta: dal 18 maggio aperture differenziate per regioni

Molte regioni hanno pochissimi contagi, la Campania da giorni è sull'1% di positivi rispetto ai test. Per questo motivo, secondo Il Mattino, dal 18 maggio ci saranno concessioni e aperture differenziate a seconda dei territori. E dunque a fare la differenza sarà l'ormai famoso indice di contagio R0. Un modo per placare i malumori di chi vive in territori con una curva epidemiologica molto bassa. Tante le pressioni ricevute dal Premier Conte in questi giorni.