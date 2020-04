Coronavirus, nella 'fase 2' negozi aperti anche di notte per evitare assembramenti

Si avvicina la fase 2 che potrebbe cominciare il 4 maggio, ovvero al termine dell'ultimo dpcm. Tante le novità, tante le ipotesi, tante le indiscrezioni. Tra queste quella dei negozi e degli uffici aperti anche nelle ore notturne o addirittura per tutta la notte, un modo per evitare identici orari di apertura e chiusura e dunque invogliare le persone a frequentarle in momenti diversi della giornata, evitando gli assembramenti. Lo riporta l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino.