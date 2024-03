Cosa abbiamo capito di Lindstrom e cosa non ci è piaciuto

Jesper Lindstrom è il giocatore più chiacchierato del momento per il colpo di testa a lato che poteva valere il pari a Barcellona

Jesper Lindstrom è il giocatore più chiacchierato del momento per il colpo di testa a lato che poteva valere il pari a Barcellona e gli eventuali supplementari. Errore grave a certi livelli che il Napoli ha pagato a caro prezzo. In generale non è stata convincente la prova del danese che ha giocato mezzora a destra al posto di Politano. Ha diversi alibi, su tutti lo scarso impiego, la fiducia che non avverte, una condizione fisica non ottimale, ma proviamo comunque a commentare la sua prova.

In mezz'ora Lindstrom non ha convinto, così come non aveva convinto in passato, così come non ha mai convinto non uno, ma tre allenatore. Anche col Barcellona è sembrato un pesce fuor d'acqua, poco sincronizzato coi compagni, soprattutto con Di Lorenzo, Anguissa e Osimhen, quelli a lui più vicini. Diverse volte è sembrato spaesato e ha provato giocate individuali andando da solo sbattendo sul muro blaugrana piuttosto che dialogare coi compagni. Anarchico e timido, ma le colpe come detto non sono solo sue. Le qualità ci sono, serve solo il giusto contesto per metterle in mostra e una fiducia mai avvertita in questa stagione difficile.