Crisi Lega-Figc, interviene la sottosegretaria Vezzali: "Niente atti dirompenti"

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - "Cercate una sintesi ed evitate determinazioni che possano inficiare il confronto". Nella crisi tra Lega di A e Federcalcio interviene la sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali, con una lettera di risposta ai 20 club (inviata però per conoscenza anche alla Figc) contrari alla "pretesa" di Gravina di cambiare lo statuto in tema di governance. Nella replica, di cui l'ANSA ha preso visione, Vezzali auspica un "confronto costruttivo" tra società e Figc per una "sintesi della divergenza" che tenga conto dell'"autonomia della Lega e della portata dei principi generali", e offre la "disponibilità a una mia attiva partecipazione". (ANSA).