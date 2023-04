Crolla il Barça in coppa! Poker Real al Camp Nou: un’altra finale per Ancelotti

Clasico che passerà alla storia, quello di Copa del Rey.

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Clasico che passerà alla storia, quello di Copa del Rey. ll Real Madrid vola in finale ma è il modo in cui lo fa che fa notizia. Il Barcellona partiva dal successo al "Bernabeu" per 0-1, la squadra di Ancelotti si abbatte come uno tsunami al Camp Nou sui blaugrana: finisce 0-4 e Karim Benzema è il grande protagonista. Il francese segna tre reti e serve l'assist del gol del vantaggio di Vinicius. Risultato che passerà alla storia e per quel che riguarda la competizione, i blancossfideranno nell'atto conclusivo l'Osasuna. Si giocherà a "La Cartuja" di Siviglia il 6 maggio.